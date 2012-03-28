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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 05:50 BJT

〔美国股市〕ADR收跌,巴西银行股大跌

路透纽约3月28日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下滑,巴西银行股ADR大跌.

瑞信分析师本周表示,巴西银行表现今年将艰困,因利率下调,信贷成长疲弱,贷款违约居高不下,这些意味着巴西银行股表现将逊于该国指标股指.

巴西Itau Unibanco Holding (ITUB4.SA) (ITUB.N)收挫2.8%,报19.80美元.

纽约梅隆银行巴西企业指数.BKBR大跌2.3%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.8%.

美国股市周三收跌,油价和金属价格走低给投资者提供了卖出商品相关股票的理由.[.NCN]

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR回落0.7%.欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1%,报1,072.48点.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌1.8%.亚洲企业ADR指数.BKAS小跌0.55%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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