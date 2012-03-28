〔美国股市〕ADR收跌,巴西银行股大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透纽约3月28日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下滑,巴西银行股ADR大跌.
瑞信分析师本周表示,巴西银行表现今年将艰困,因利率下调,信贷成长疲弱,贷款违约居高不下,这些意味着巴西银行股表现将逊于该国指标股指.
巴西Itau Unibanco Holding (ITUB4.SA) (ITUB.N)收挫2.8%,报19.80美元.
纽约梅隆银行巴西企业指数.BKBR大跌2.3%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.8%.
美国股市周三收跌,油价和金属价格走低给投资者提供了卖出商品相关股票的理由.[.NCN]
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR回落0.7%.欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1%,报1,072.48点.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌1.8%.亚洲企业ADR指数.BKAS小跌0.55%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。