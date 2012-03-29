〔美国热股〕通用汽车旗下欧宝考虑出售其在德国的Eisenach工厂

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透3月29日电---德国商报周四报导称,通用汽车(GM.N)旗下亏损的分支欧宝(Opel)考虑出售其在德国的Eisenach工厂,该工厂生产Corsa微型汽车,并计划于今年稍后开始生产Junior汽车.
在周四早盘交易中,通用汽车股价跌0.28%,至25.08美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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