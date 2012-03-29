〔美国热股〕罗氏已将对Illumina收购报价提高至67亿美元

路透3月29日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX已将对美国基因测序公司Illumina(ILMN.O)的现金收购报价提高15%至67亿美元,力求在后者下月的年度股东大会召开前争取股东们的支持.[ID:nSB1461886]