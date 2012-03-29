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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.590%,投标倍数为2.72

路透华盛顿3月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.590%

中值 1.529%

低值 1.467%

价格/得标

价格 99.406396

高值得标比率 22.14%

投标倍数 2.72

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,043,700

总投标 78,845,635,700

竞争性投标得标 28,987,303,000

非竞争性投标得标 12,740,700

FED附加 688,451,700

初级市场交易商投标 53,259,000,000

初级市场交易商得标 12,699,589,000

直接投标 9,462,000,000

直接投标得标 3,885,284,000

间接投标 16,111,895,000

间接投标得标 12,402,430,000

发行细节

发行日 2012/04/02

到期日 2019/03/31

CUSIP码 912828SN1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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