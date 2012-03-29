〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.590%,投标倍数为2.72

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透华盛顿3月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.590%
中值 1.529%
低值 1.467%
价格/得标
价格 99.406396
高值得标比率 22.14%
投标倍数 2.72
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,043,700
总投标 78,845,635,700
竞争性投标得标 28,987,303,000
非竞争性投标得标 12,740,700
FED附加 688,451,700
初级市场交易商投标 53,259,000,000
初级市场交易商得标 12,699,589,000
直接投标 9,462,000,000
直接投标得标 3,885,284,000
间接投标 16,111,895,000
间接投标得标 12,402,430,000
发行细节
发行日 2012/04/02
到期日 2019/03/31
CUSIP码 912828SN1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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