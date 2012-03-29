〔英国债市〕英债期货收在两周高位,因股市下挫

路透伦敦3月29日电---英债期货周四收在两周高位,跟随德债升势,周三的厌恶风险情势继续延烧,拖累股市下挫.
6月英债期货FLGM2日内收高26个跳动点,至114.42,为3月13日来最高收位,日高报114.62.欧股收挫逾1%.[.EUCN]
现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR日内回落2个基点,报2.19%.
摩根大通策略师Francis Diamond表示,"走势看来是受到德债市况推动."
尾盘,英债期货和10年期英债表现不及可比德债,10年期英债较可比德债利差扩阔2个基点,至逾39个基点,为周一来最高.
英国公布一系列经济数据,但英债对此无甚反应.全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四表示,英国3月房价按月跌幅为逾两年来最大,凸显经济复苏路途坎坷.[ID:nSB1453548](完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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