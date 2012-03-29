〔欧洲股市〕收于三周低位,因交易商在季末进一步了结获利

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数跌1.2%,波动性增加

* 仍有望成为2006年来表现最好的第一季

* 路透调查显示市场预计今年还会进一步走强

路透伦敦3月29日电---欧洲股市周四延续跌势,收在三周低位,此前多个主要股指跌穿技术支持水平,且交易商对股市第一季亮丽表现继续了结获利.

景气股领跌大盘,汽车股和金融股是最大跌幅的板块,接下来是零售股,此前Hennes & Mauritz (HMb.ST)公布的获利逊于预期.

经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落后美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.[ID:nSB1462362]交易商表示,该报告令景气类股进一步承压,且季末的获利了结也对跌势有贡献.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报1,059.21点,但该指数本季仍可望录得2006年来表现最佳的第一季,全球股市表现.MIWD00000PUS则有望成为1998年来表现最好的第一季.

路透对分析师和基金经理访查显示,市场预计年底前股市将进一步上涨,但升速将在第二季放缓.

Natixis-AM核心股市部主管Nicolas Just说,欧洲央行提供低息资金燃点股市第一季涨势的影响正逐渐减退,和美联储上一次量化宽松政策对股市的影响情况相似.

"股市回调追溯至大约两周前.我们很难以冀望股市上涨作为买入的理由.过去三个月投资人一直短线买入,他们在想,接下来将发生什么事."

英国富时100指数.FTSE收跌1.15%,至5,742.03点;德国股市DAX指数.GDAXI下挫1.77%,至6,875.15点;法国CAC-40指数.FCHI收低1.43%,至3,381.12点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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