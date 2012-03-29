〔欧元债市〕意大利公债收益率攀升,尽管该国公债标售成功

* 意大利标售五年期和10年期公债后,该国公债收益率上升

* 西班牙公债也重创,因紧张的投资人关注周五西班牙公布预算案

* 美国初请失业金人口数据支持避险公债

路透伦敦3月29日电---周四意大利公债标售全面报捷,但未能缓和对欧元区危机势将再度加剧的担忧,投资人投向较低风险的德债,令意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上升.

意大利和西班牙在执行不受欢迎的经济改革任务面临重重困难,改革旨在不拖累极需的经济成长的前提下整顿公共财政.

意大利的五年期和10年期公债标售得到一级交易商强劲需求,使意大利的标售规模达到其目标区间的高端,但标售结束后不久,意大利公债在二级市场遭遇抛售.

"确实是标售后有一些抛售,主要是对10年期意大利公债标售作出反应.在这种环境中,市场倾向看坏的一面,"驻伦敦的瑞银策略师Gianluca Ziglio说.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率一度升至5.28%的近一个月最高位,尾盘升11个基点,报5.21%.五年期意大利公债IT5YT=TWEB收益率涨21个基点,至4.44%.

其他欧元区二线国家公债也遭遇沽压,特别是西班牙公债,在周五备受关注的西班牙预算案公布前,及工人罢工反对大刀阔斧的改革之际,投资人对该国公债失去兴致.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率攀升13.9个基点,报5.47%,和可比德债的收益率差扩阔至366个基点,为1月来最宽.

避险德债在这种背景下走强,且美国初请失业金人数打压了劳工市场正积聚动能的乐观情绪,这支持美债,对德债也提供进一步支撑.

德债期货FGBLc1涨约45个跳动点,结算价报138.31.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌2.1个基点,报1.81%,低于2%心理关口,迈向今年大致留守的1.75-2.05%区间的下端.

周五欧元区财长会议将讨论如何加强欧债危机防火墙,将寻求缓和投资人的一些担忧,但会议结果不大可能长远解决市场的担忧.

一份欧元集团声明草案显示,欧元区将把合并后的救援基金规模设定在7,000亿欧元,直至2013年中期.在极端情况下,欧元区救援基金规模可能增至9,400亿欧元.[ID:nSB1462602](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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