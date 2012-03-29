〔金属期市〕期铜持稳,第一季可能录得10%升幅

* 铜价陷在近期交投区间,中国需求疑虑令市场承压

* 锌基本面看来愈发黯淡

* 铅价格从接近2012年低位反弹,因供应威胁

路透纽约/伦敦3月29日电---铜价周四持稳,第一季可望录得10%升幅,因实货供应紧张的迹象扶助支撑期铜价格,尽管对中国需求的担忧犹在.

但这些担忧持续限制了期铜年内的任何升势,且抑制每次涨幅,造成伦敦期铜及纽约期铜自1月底以来分别交投在约每吨8,100-8,800美元及每磅3.70-4美元区间.这区间很可能将得以维持,因投资人权衡中国经济成长放缓的担忧及美国经济状况善的迹象.

"目前市场缺乏方向.一些基金卖出,但只要铜价跌至8,200美元,又有买入.我从未见过期铜横盘走势维持如此长时间,"花旗分析师David Wilson说.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3小升1美元,报每吨8,350美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2涨0.40美分,报每磅3.7965美元,盘中在3.7620-3.8180美元区间交投.

最新数据显示,LME铜库存减少525吨,至255,625吨,接近2008年11月来最低水平,等同大约五天全球需求.

周四美国公布的经济数据未能推动期铜摆脱近期的交投区间,上周初请失业金人数跌至四年新低,但数据逊于分析师预估,且美国第四季经济成长速度一如预期.

铜本季表现仅不及锡,锡可望录得17%的季度增幅.

锌CMZN3本季可望升8%,铝CMAL3升6%.本季,铅CMPB3可能跌3%,镍CMNI3可能挫6%,两者可能跌幅最大,均受到供应充足影响.

**锌前景低迷**

本月锌价自去年9月以来首次超前铅价,扭转了两者历来的关系,尽管LME锌库存巨大.

LME锌库存升至近17年来最高水平,多年来市场供应过剩,库存稳步增加.

"锌基本面愈发黯淡,"德国商业银行的研究报告说.

"全球锌市的巨大库存在可见的将来不大可能明显减少,自2007年以来一直供应过剩,因为锌主要在镀钢时使用,只要钢业增长不是那么强劲,锌的需求将下降."

锌CMZN3尾盘几无变动,报2,005美元,周三报2,000美元,铅CMPB3收报1,995美元,和周三的最后买价1,986美元距离不远.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 379.05 -0.20 -0.05 343.60 10.32

LME期铝 2133.00 -63.00 -2.87 2020.00 5.59

LME期铜 8349.00 0.00 +0.00 7600.00 9.86

LME期铅 1994.00 4.00 +0.20 2035.00 -2.01

LME期镍 17150.00 -425.00 -2.42 18710.00 -8.34

LME期锡 22700.00 275.00 +1.23 19200.00 18.23

LME期锌 2005.00 5.00 +0.25 1845.00 8.67

上海期铝 16170.00 -10.00 -0.06 15845.00 2.05

上海期铜 59740.00 -370.00 -0.62 55360.00 7.91

上海期锌 15340.00 -115.00 -0.74 14795.00 3.68

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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