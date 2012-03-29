〔纽约期市〕ICE咖啡和可可跟随其他商品市场进一步下跌,期糖小升

路透纽约/伦敦3月29日电---洲际交易所(ICE)可可期货周四下挫逾4%,阿拉比卡咖啡期货大跌3%,成交放量,跟随大部份商品市场的跌势,因投资人的风险意愿减弱.

交易员说期糖小幅上升,但交投清淡,仍陷于区间交投.

经纪公司Sucden Financial的Nick Penney在市场报告中称,"商品普遍显示疲态,因持续担忧中国成长潜力."

美国初请失业金人数降幅小于预期,打压投资人信心,令全球股市走软,避险公债的吸引力增加.

5月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌5.55美分,或3%,报每磅1.7645美元.该合约仍然略高于上周触及的17个月低位1.7445美元,似乎在17个月低位寻获底部.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低17美元,或0.8%,报每吨2,041美元.

可可期货下挫逾3%,因3月28日ICE美国交易所仓库的可可库存数量超过530万包,达到2007年5月来的最高水平.

ICE-5月可可期货CCK2收跌72美元,或3.1%,报每吨2,223美元,之后在盘后交易中下挫4.4%,至2,194美元.成交放量,汤森路透初步数据显示,成交量超过32,000口,较30天均值高出约60%.

伦敦5月可可LCCK2收跌50英镑,或3.3%,收报每吨1,463英镑.

ICE-5月原糖期货SBc1攀升0.34美分,或1.4%,报每磅24.60美分.伦敦5月白糖期货LSUK2小升1.80美元,或0.3%,报每吨634.10美元.(完)