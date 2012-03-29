〔美国股市〕道琼工业指数收升0.15%,Nasdaq指数下跌0.31%

投行观点：JEFFERIES将SHIRE目标价从248美元下调至239美元，评级为买进
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路透纽约3月29日电---美股三大股指周四涨跌互见,标普500指数和Nasdaq指数缩减稍早跌幅,小幅收低,而道指小涨,因投资人利用股市下跌的机会买入近期表现出色的绩优股.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点;标准普尔500指数.SPX收跌2.26点,或0.16%,至1,403.28点.Nasdaq指数.IXIC下滑9.60点,或0.31%,至3,095.36点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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