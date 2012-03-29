〔纽约期市〕ICE期棉收跌,市场静待美国农业部报告

路透纽约3月29日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周四多数收低,因接近两个月高位后有获利了结,分析师表示,市场人士为期待以久的有关2012年棉花播种的政府报告作准备.

ICE指标5月期棉合约CTK2跌0.49美分,报每磅93.07美分,盘中交投区间介于93.07-94.39美分,周三收报94.03美分,为2月7日来最高位.

汤森路透初步数据显示,成交量约16,850口,比30日均值高约15%.

"我认为市场人士在等政府的报告,"Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说.

她所指的是美国农业部将在周五1230 GMT公布的年度种植面积预估报告.

市场上涨的主要诱因是旧作5月和7月棉花合约供应紧张.

汤森路透对业内人士调查的结果显示,市场预计今年美国棉花种植面积将较去年减少约13%,至约1,274万-1,276万英亩,因大豆等谷物价格高涨.

ICE Futures U.S.数据显示,截至3月28日,期棉未平仓合约在连续第12个交易日上升后连跌三日,至187,509口.(完)