〔国际油市〕NYMEX原油期货续挫,受有关释放战略石油储备的言论打压

路透纽约3月29日电---美国原油期货周四连续第二天下跌,因更多消费国谈论可能释出战略原油储备,且美国原油库存上升的影响继续发酵,引发季末卖盘.

周四法国总理菲永表示,美国-欧洲有关释出战略石油储备的协议前景良好.

菲永接受France Inter国家电台访问.法国部长周三透露,该国和英美两国讨论可能释放战略原油储备.

随着西方加紧对伊朗的制裁,有关释放战略原油储备的讨论增加.许多消费国正寻找伊朗原油的替代来源.

欧盟对伊朗原油禁运将在7月1日起生效.

油价在周五来临前承压,周五是第一季最后一个交易日,周三报告显示美国原油库存增加710万,远多于预期,这一因素继续在市场发酵.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,汽油库存下跌354万桶,降幅超过预期,馏分油库存减少70万桶.

近月4月RBOB汽油期货RBc1升0.51美分,在周五合约到期前显示一些韧性.

4月取暖油期货HOc1跌1.53%,或近5美分.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约CLK2跌2.63美元,或2.5%,结算价报每桶102.78美元,盘中交投区间为102.13-105.70美元.

国际能源署(IEA)称担心油价高涨,如果市场情势需要将准备采取行动应对.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 102.78 -2.63 -2.5% 102.13 105.70 305,471 309,064

6月原油 103.31 -2.65 -2.5% 102.65 106.23 74,551 85,596

4月RBOB汽油 3.4006 0.0051 0.2% 3.3726 3.4455 17,784 39,943

5月RBOB汽油 3.3397 -0.0224 -0.7% 3.3136 3.3925 69,769 75,978

4月取暖油 3.1589 -0.0490 -1.5% 3.1437 3.23 9,173 21,133

5月取暖油 3.1698 -0.0524 -1.6% 3.1533 3.2425 59,368 54,611

ICE合约

5月布兰特 122.39 -1.77 -1.4% 121.37 124.64 218,727 212,669

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 551,644 553,568 629,847 1,559,216 2,931

汽油 207,297 204,973 145,134 362,898 -5,927

取暖油 144,617 135,425 140,942 283,395 -5,193 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]