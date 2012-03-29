〔加拿大汇市〕加元兑美元攀升,加拿大目标三年内恢复预算盈余

路透多伦多3月29日电---加元兑美元周四反弹,因股市回升,且市场预期加拿大发布的联邦预算将凸显该国是一个强劲的投资目的地.

在北美市场收盘后,加拿大宣布谨慎的预算案,选择缓步平衡预算,削减支出相对温和.

"所有这些基本上对加拿大而言都是好消息,可能能保住我们AAA的信贷评等,且可能令一些寻找强劲主权评等国家作为投资目的地的投资人焦点放在加拿大."Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示.

预算案公布后,加元变动不大.

加元/美元CAD=D4收报0.9967加元或1.0033美元,周三收报0.9979加元或1 .0021美元.

周五,投资人将关注加拿大公布的1月国内生产总值(GDP)数据.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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