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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 22:07 BJT

〔表格〕美国2月成屋待完成销售指数较上月回落0.5%,预估为增长1.0%

路透3月26日电---全美不动产协会(NAR)周一公布,美国2月成屋待完成销售指数较上月下降0.5

美国2月成屋待完成销售同比增长9.2%.

2月 1月 前值 11年2月

指数 96.5 97.0 97.0 88.4

2月 1月 前值 12年2月/11年2月

变动(%) -0.5 2.0 2.0 9.2

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--编译 母红;审校 于春红

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