(重温稿)〔美国债市〕公债价格连升四日,因担心欧洲债务问题及全球经济增长

* 指标美国公债收益率回吐上周25%的升幅

* 空头回补带动公债价格进一步反弹

* 西班牙和葡萄牙财政忧虑引发市场对公债的需求

* 下周供应990亿美元公债料吸引良好买盘

* 美国公债基金创下五年来最大单周资金流出量--EPFR

路透纽约3月23日电---美国公债价格周五连续第四个交易日上涨,因对欧洲债务问题的忧虑及担心全球经济增长放缓引发了对公债的需求.

指标公债收益率本周势将录得6个基点的跌幅,从上周涨势中回调约25%;上周收益率创下2011年6月底以来最大单周涨幅.

交易商和投资者称,周五对美国公债的大量买盘与空头回补有关,因交易商减少了美国公债的空头部位,以防周末欧洲及中东出现负面财政消息.

"对欧洲的担心略微增加,公债收益率从近期高位回落,在此处站稳脚跟,"纽约SG Americas Securities公债交易商Sean Murphy称.

本月初希腊进行债务重组以避免无序违约后,交易商开始臆测如果葡萄牙和西班牙政府未能削减支出和债务负担,这两个国家是否将需要救助.

欧元区不断恶化的债务问题被美国日益改善的经济前景所缓和.美联储在上周政策会议上证实了美国经济前景的改善.

美联储温和调升对美国经济的看法是导致上周公债下跌的原因之一,带动较长期公债收益率升至四个半月高位.数据企业EPFR称,美国长期公债基金资产下降10.1亿美元,为至少五年来最大单周资金流出数量.

中长期公债收益率快速突破200日移动均线切入位,引发市场讨论美国公债市场是否有可能长期下滑.

但本周市场对美国经济的乐观看法减弱,因经济数据好坏不一,对美国楼市可能将复苏的观点发起挑战.

周五美国政府公布2月新屋销售意外下降1.6%,房价升至八个月来最高水平.

分析师称,周四欧洲和中国公布的经济数据意外疲弱,也打压了投资者人气,引发对股市和其他经济增长相关投资的抛盘.

**收益率在高位企稳**

市场对美国公债兴趣重燃,为下周990亿美元公债供应预示着良好兆头,这一趋势暂时平息了公债前景较为低迷的言论.

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五在Twitter上表示,债市牛市"可能将结束",但"还谈不上"熊市.

指标10年期公债US10YT=TWEB价格涨12/32,至97-28/32,收益率报2.239%,较周四下跌4个基点,本周累计跌6个基点.

根据Tradeweb,10年期公债收益率处于200日移动均线切入位2.2243%上方,但低于周二升至的四个半月高位2.399%.

30年期公债US30YT=TWEB价格涨29/32,报96-7/32,收益率报3.31%,当日跌5个基点,本周累计跌9个基点.

基金经理周五称,美联储持续买入长期公债应帮助公债收益率在高位持稳.

许多分析师及投资者称,10年期公债收益率将在2.10%至2.40%区间交投,较前一交易区间高出约25个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (+01/32) 0.356

五年期公债US5YT=RR 98-32/32 (+06/32) 1.086

10年期公债US10YT=RR 97-29/32 (+13/32) 2.237

30年期公债US30YT=RR 96-14/32 (+30/32) 3.314 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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