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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 22:26 BJT

〔表格〕美国1月趸售库存修正后仍为较上月增长0.4%

路透3月30日电---美国商务部周五公布,美国1月趸售(批发)库存修正后仍为较上月增长0.4%,12月修正后为增长1.2%(前值为增长1.1%).

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 1月 前值 12月 前值 12年1月/11年1月 前值

整体库存 0.4 0.4 1.2 1.1 9.1 9.4

整体销售 -0.1 -0.1 1.6 1.4 7.3 7.9

库存/销售比 1.17 1.15 1.17 1.15 1.15 1.14 (完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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