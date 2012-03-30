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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 22:42 BJT

〔美国经济〕3月23日当周领先指标上升,增长年率读数升至非负值--ECRI

路透纽约3月30日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其增长年率去年8月以来首次录得非负值.

ECRI表示,美国3月23日止当周领先指标(WLI)升至125.9,之前一周经修正后为125.4.

该指标的增长年率上升至0.0,为去年8月12日当周以来首次的非负值读数,此前一周经修正后为负0.8%,原先公布为负0.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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