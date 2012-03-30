美国各类经济指标总览--2012/3/30

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,2月工业生产修正后仍为与上月持平.1月修正为增长0.5%(前值为增长0.4%).2月产能利用率修正后为78.4%(前值为78.7%),1月为78.4%(前值为78.8%).[ID:nSB8528259]
美国商务部周五公布,美国2月个人支出较前月增长0.8%,为7月来最大增幅(预估为增长0.6%),1月修正后为增长0.4%(前值为增长0.2%).2月个人所得增加0.2%(预估为增长0.4%),1月修正后为增长0.2%(前值为增长0.3%).2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.3%,1月修正后为上升0.2%(前值为上升0.2%).2月PCE物价指数较上年同期上升2.3%,1月修正后为上升2.4%(前值为上升2.4%).[ID:nSB1465250]
美国商务部周五公布,美国1月趸售(批发)库存修正后仍为较上月增长0.4%,12月修正后为增长1.2%(前值为增长1.1%).[ID:nSB8528177]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)
非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)
平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)
实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(2月) +0.5(1月修正值)
产能利用率(%) 78.4(2月修正值) 78.4(1月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.9(3月24日当周) 36.4(3月17日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)
个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)
消费者信心 70.2(3月) 71.6(2月修正值)
房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)
建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)
成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)
工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +2.2(2月) -3.6(1月修正值)
供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)
供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月修正值) 1.2(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 李军;审校 利棣儿
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。