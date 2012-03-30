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货币新闻 | 2012年 3月 31日 星期六 00:23 BJT

〔表格〕美国2月工业生产修正后仍为与前月持平,产能利用率为78.4%

路透3月30日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,2月工业生产修正后仍为与上月持平.1月修正为增长0.5%(前值为增长0.4%).

2月产能利用率修正后为78.4%(前值为78.7%),1月为78.4%(前值为78.8%).

以下为美国工业生产和产能利用率年度修正数据:

工业生产(%) 前值(%) 产能利用率(%) 前值(%)

12年2月 0.0 0.0 78.4 78.7

12年1月 0.5 0.4 78.4 78.8

11年12月 0.9 0.9 78.1 78.5

11年11月 0.0 0.0 77.5 77.9

11年10月 0.5 0.4 77.5 77.9

11年9月 0.2 0.1 77.2 77.7

工业生产(%) 前值(%) 产能利用率(%) 前值(%)

2011年 4.0 4.2 76.8 77.3

2010年 5.4 5.3 73.7 74.5

2009年 -11.4 -11.2 68.6 69.2

生产指数 前值

12年2月 96.2 96.2

12年1月 96.2 96.2

11年12月 95.7 95.8

11年11月 94.9 94.9

11年10月 94.9 94.9

11年9月 94.4 94.5 (完)

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--编译 于春红;审校 李军

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