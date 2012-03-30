〔表格〕美国2月工业生产修正后仍为与前月持平,产能利用率为78.4%

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
路透3月30日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,2月工业生产修正后仍为与上月持平.1月修正为增长0.5%(前值为增长0.4%).
2月产能利用率修正后为78.4%(前值为78.7%),1月为78.4%(前值为78.8%).
以下为美国工业生产和产能利用率年度修正数据:
工业生产(%) 前值(%) 产能利用率(%) 前值(%)
12年2月 0.0 0.0 78.4 78.7
12年1月 0.5 0.4 78.4 78.8
11年12月 0.9 0.9 78.1 78.5
11年11月 0.0 0.0 77.5 77.9
11年10月 0.5 0.4 77.5 77.9
11年9月 0.2 0.1 77.2 77.7
工业生产(%) 前值(%) 产能利用率(%) 前值(%)
2011年 4.0 4.2 76.8 77.3
2010年 5.4 5.3 73.7 74.5
2009年 -11.4 -11.2 68.6 69.2
生产指数 前值
12年2月 96.2 96.2
12年1月 96.2 96.2
11年12月 95.7 95.8
11年11月 94.9 94.9
11年10月 94.9 94.9
11年9月 94.4 94.5 (完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。