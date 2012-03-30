〔欧洲股市〕结束三日跌势而收高,创下2006年以来表现最佳的第一季

欧洲股市：收于三周低位，因银行和矿业股下挫
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高0.9%
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数录得2006年以来表现最佳的第一季
* 矿业股和钢铁股跳升,因基本金属价格上涨
路透法兰克福3月30日电---欧洲股市周五收高,结束此前三个交易日的跌势,本季累计涨6.8%,创下2006年以来表现最佳的第一季,此前欧元区财长同意临时提高欧元区救助能力.
矿业及钢铁股.SXPP引领大盘涨势,英美资源集团(AAL.L)和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)双双收高1.7%,受基本金属价格上涨带动.
汽车类股.SXAP也是涨幅最大类股之一,戴姆勒(DAIGn.DE)大涨2.4%,宝马汽车(BMWG.DE)升2.8%.今年迄今汽车类股累计涨近30%,是表现最佳类股.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报1,069.03点,蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1%,报2,477.28点.
英国富时100指数.FTSE收高0.46%,报5,768.45点;法国CAC-40指数.FCHI上扬1.26%,至3,423.81点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.04%,至6,946.83点,该指数录得1998年来表现最强劲的第一季.
投资者关注焦点重新回到欧元区政治,欧元区财长同意临时提高金融救助能力,以防欧债危机再次爆发.
西班牙政府2012年预算计划通过公司税、冻结公务员工资等措施节省270亿欧元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。