〔欧元债市〕第一季在交投谨慎中收官,指标德国公债今日持稳

* 西班牙和意大利公债收益率在周四大涨后下跌
* 市场对欧元区提高防火墙规模仅作出温和反应
* 投资者关注西班牙改革,以及希腊和法国大选
路透伦敦3月30日电---欧元区公债第一季在交投谨慎中收官,投资者关注西班牙财政纪律、欧元区经济增长前景、未来三个月希腊和法国大选带来的改革风险.
指标德国公债周五持稳,意大利和西班牙公债收益率微幅下降,此前西班牙公布大幅削减预算计划,努力使欧洲各国和公债投资者相信,该国可以达到财政目标.
第一季末前,投资者不愿进行风险交易,市场交投清淡,提供了评估欧债危机是否会在欧洲夏季前再度加剧的可能性.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB尾盘跌8个基点,报5.14%,德国公债期货FGBLM2涨14个跳动点,至138.45.
欧元区财长周五在一份声明中称,欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)的总体贷款上限将提升至7,000亿欧元,目前为5,000亿欧元.欧元集团声明并显示,欧元区EFSF/ESM救助基金将确保5,000亿欧元的新贷款能力,直至2013年中期.[ID:nSB1465264]
债市对该消息反应有限,西班牙和意大利10年期公债收益率脱离低点,当时奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)率先透露有关消息.[ID:nSB1465200](完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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