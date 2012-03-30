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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 04:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦劲升7.9%,受美国农业部供应和种植报告带动

路透3月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五劲升7.88%,交易商称因美国农业部发布利多的供应和种植报告.

今日升势带动CBOT-5月小麦期货升穿关键技术阻力位,收在50日移动均线切入位和100日移动均线切入位之上.

CBOT-5月小麦期货WK2收高48-1/4美分,报每蒲式耳6.60-3/4美元,升幅为去年10月11日来最大.但今日收盘水准低于周一触及的本周高点6.70-1/2美元.

近月CBOT小麦期货Wc1本季上涨0.9%,为连续第三季上涨.本周该合约升0.7%,3月则收低0.8%.

美国农业部表示,美国农户计划播种1,197.6万英亩春麦,分析师原本预计为1,331.3万,去年种植面积为1,239.4万英亩.

美国农业部还公布截至3月1日美国小麦库存为12.01亿蒲式耳,低于预期的12.23亿.

CBOT小麦预估成交量为199,479口.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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