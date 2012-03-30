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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 05:00 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,国USDA大豆种植数据低于预期

路透芝加哥3月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,此前美国农业部(USDA)的2012年美国大豆种植数据低于市场预期.

豆粕和豆油也收升.

USDA公布,2012年美国大豆计划种植面积为7,390.2万英亩,低于市场预期的7,400万-7,670万英亩.

USDA确定销售12万吨2012/13年交付的美国大豆到未具名的目的地.

USDA表示,3月1日美国大豆库存为13.72亿蒲式耳,大致符合市场平均预估的13.87亿.

中国粮油信息中心(CNGOIC)提供的数据测算,2011/12年度大豆进口预计5,700万吨左右,同比涨8.9%.2011/12年度为2011年10月1日至2012年9月30日.粮油信息中心报告称,本年度中国大豆进口量将明显高于美农业部预估的5,500万吨.[ID:CN1464140]

CBOT-5月大豆期货SK2收升47-1/2美分,报每蒲式耳14.03美元.5月豆粕合约SMK2涨13.7美元,报每短吨388.7美元.

5月豆油合约BOK2升1.50美分,收报每磅55.10美分.

今日CBOT预估大豆成交量为362,969口,豆油成交量为151,050口,豆粕成交量为114,772口.

以下为CBOT农产品期货在1910 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 644.00 40.00 6.6% -0.4%

CBOT大豆Sc1 1403.00 47.50 3.5% 17.1%

CBOT豆粕SMc1 388.70 13.70 3.7% 25.6%

CBOT豆油BOc1 55.10 1.51 2.8% 5.8%

CBOT小麦Wc1 660.75 48.25 7.9% 1.2%

CBOT稻米RRc1 1476.50 -13.50 -0.9% 1.1%

EU小麦BL2H0 212.75 5.50 2.7% 5.1%

NYMEX原油期货CLc1 103.05 0.27 0.3% 4.3%

道琼工业指数.DJI 13,211 65 0.5% 8.1%

现货金XAU= 1667.70 6.82 0.4% 6.6%

欧元/美元EUR= 1.3340 0.0041 0.3% 3.1%

美元指数.DXY 78.9720 -0.2140 -0.3% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 934 4 0.4% -46.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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