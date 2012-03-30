〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,国USDA大豆种植数据低于预期

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
路透芝加哥3月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,此前美国农业部(USDA)的2012年美国大豆种植数据低于市场预期.
豆粕和豆油也收升.
USDA公布,2012年美国大豆计划种植面积为7,390.2万英亩,低于市场预期的7,400万-7,670万英亩.
USDA确定销售12万吨2012/13年交付的美国大豆到未具名的目的地.
USDA表示,3月1日美国大豆库存为13.72亿蒲式耳,大致符合市场平均预估的13.87亿.
中国粮油信息中心(CNGOIC)提供的数据测算,2011/12年度大豆进口预计5,700万吨左右,同比涨8.9%.2011/12年度为2011年10月1日至2012年9月30日.粮油信息中心报告称,本年度中国大豆进口量将明显高于美农业部预估的5,500万吨.[ID:CN1464140]
CBOT-5月大豆期货SK2收升47-1/2美分,报每蒲式耳14.03美元.5月豆粕合约SMK2涨13.7美元,报每短吨388.7美元.
5月豆油合约BOK2升1.50美分,收报每磅55.10美分.
今日CBOT预估大豆成交量为362,969口,豆油成交量为151,050口,豆粕成交量为114,772口.
以下为CBOT农产品期货在1910 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 644.00 40.00 6.6% -0.4%
CBOT大豆Sc1 1403.00 47.50 3.5% 17.1%
CBOT豆粕SMc1 388.70 13.70 3.7% 25.6%
CBOT豆油BOc1 55.10 1.51 2.8% 5.8%
CBOT小麦Wc1 660.75 48.25 7.9% 1.2%
CBOT稻米RRc1 1476.50 -13.50 -0.9% 1.1%
EU小麦BL2H0 212.75 5.50 2.7% 5.1%
NYMEX原油期货CLc1 103.05 0.27 0.3% 4.3%
道琼工业指数.DJI 13,211 65 0.5% 8.1%
现货金XAU= 1667.70 6.82 0.4% 6.6%
欧元/美元EUR= 1.3340 0.0041 0.3% 3.1%
美元指数.DXY 78.9720 -0.2140 -0.3% -1.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 934 4 0.4% -46.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。