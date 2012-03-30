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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 03:29 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉微幅收低,但首季收高且3月上扬3.4%

路透纽约3月30日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周五小幅收低,分析师称因美国农业部发布的种植报告利空引发投机性抛售,但短期供应吃紧再度刺激投资人买盘,令市场迅速缩减跌幅.

美国农业部预计今年美国棉花种植面积为1,315.5万英亩,高于汤森路透调查预估区间1,274-1,276万英亩.

该数据低于业内组织美国棉花协会(NCC)预估的1,363万英亩.

ICE指标5月期棉合约CTK2跌0.02美分,报每磅93.52美分,盘中交投区间介于92.28-95美分.

新作12月合约CTZ2升0.28美分,收报91美分,盘中低见89.74美分.

指标月合约首季升1.87%,3月上扬3.4%,本周该合约大涨4.35%.

ICE Futures U.S.数据显示,截至3月29日,期棉未平仓合约为188,368口,为连续第四个交易日下降.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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