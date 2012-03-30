〔金属期市〕期铜第一季大涨11%,尽管担忧中国需求

* 铜价第一季大涨11%,锡价同期暴涨19%

* 美国个人支出跳增,收入温和增长

路透纽约/伦敦3月30日电---铜价周五上涨,本季创下2010年底来最大季度升幅,因美元走软,且库存利多趋势提振期铜价格,尽管投资人仍担忧中国需求前景.

本季期铜涨11%,为2010年第四季暴涨近20%以来的升幅最大的一个季度.在2011年第四季升8%后,今年第一季期铜上扬,因对欧债危机忧虑减退,及美国显示经济较好的迹象,扶助推动投资需求.但与此当时,市场对中国经济放缓的忧虑加剧.

分析师对期铜能否连续第三季上升表示怀疑,称投资人担忧中国经济放慢.

"我不确定第二季是否会有类似表现,特别是鉴于我认为市场远未消化的中国存在的硬着陆风险,我预期第二季期铜表现略为迟滞,存在下行风险,"TD Bank Financial Group首席商品策略师Bart Melek说.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收升95美元,报每吨8,445美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2涨2.85美分,报每磅3.8250美元,盘中在3.8055-3.8520美元区间交投.

在3月最后一个交易日成交清淡,根据汤森路透数据,成交量略多于49,400口,较30天均值低超过20%.

伦敦及纽约期铜价格在第一季分别高见每吨8,765美元及每磅近4美元,但自此失去部份动能.第一季大部份时间两者价格分别陷入8,100-8,800美元和3.70-4美元区间,因中国将经济转向软着陆的能力的不确定性令期铜承压.

三个月期锌CMSN3在第一季表现最好,大涨19%,三个月期镍CMNI3本季表现最差,跌5%.

美国商务部周五公布,美国2月个人支出较前月增长0.8%,为7月来最大增幅(预估为增长0.6%).[ID:nSB1465250]数据提振期铜及其他多数金属.

此外,美元指数触及一个月低位,因预期美国更多货币刺激举措令美元扩大跌幅,而欧元区同意防止欧债危机蔓延的措施,扶助欧元表现.

LME铜库存过去六个月一直减少,暗示需求改善,支持铜价.

在上海期货交易所监察的仓库,铜库存在两个半月不断攀升后,过去两周开始减少.

市场静待周末公布的中国PMI数据.路透调查显示,预期3月数据将从2月触及的五个月高位51.0下滑至50.8.

其他金属方面,本月锌价超过铅价,为去年9月以来首次,扭转了两者历来的关系.目前两者价格在接近的水平交投,但分析师预期基本面将再次推动铅价高于锌价.

"我们预期铅价上升.它因为卖空而下跌,但我认为铅价有相当的上行潜力,特别是受供应面支持,"巴克莱资本分析师Gayle Berry说.

三个月期铅CMPB3收升45美元,报2,040美元.三个月期锌CMZN3跌4美元,收报2,001美元.

以下为1936GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 382.30 2.65 +0.70 343.60 11.26

LME期铝 2126.00 -9.00 -0.42 2020.00 5.25

LME期铜 8444.00 94.00 +1.13 7600.00 11.11

LME期铅 2042.00 47.00 +2.36 2035.00 0.34

LME期镍 17825.00 675.00 +3.94 18710.00 -4.73

LME期锡 22750.00 50.00 +0.22 19200.00 18.49

LME期锌 2000.00 -5.00 -0.25 1845.00 8.40

上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02

上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40

上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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