〔金属期市〕期铜第一季大涨11%,尽管担忧中国需求

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 铜价第一季大涨11%,锡价同期暴涨19%
* 美国个人支出跳增,收入温和增长
路透纽约/伦敦3月30日电---铜价周五上涨,本季创下2010年底来最大季度升幅,因美元走软,且库存利多趋势提振期铜价格,尽管投资人仍担忧中国需求前景.
本季期铜涨11%,为2010年第四季暴涨近20%以来的升幅最大的一个季度.在2011年第四季升8%后,今年第一季期铜上扬,因对欧债危机忧虑减退,及美国显示经济较好的迹象,扶助推动投资需求.但与此当时,市场对中国经济放缓的忧虑加剧.
分析师对期铜能否连续第三季上升表示怀疑,称投资人担忧中国经济放慢.
"我不确定第二季是否会有类似表现,特别是鉴于我认为市场远未消化的中国存在的硬着陆风险,我预期第二季期铜表现略为迟滞,存在下行风险,"TD Bank Financial Group首席商品策略师Bart Melek说.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收升95美元,报每吨8,445美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2涨2.85美分,报每磅3.8250美元,盘中在3.8055-3.8520美元区间交投.
在3月最后一个交易日成交清淡,根据汤森路透数据,成交量略多于49,400口,较30天均值低超过20%.
伦敦及纽约期铜价格在第一季分别高见每吨8,765美元及每磅近4美元,但自此失去部份动能.第一季大部份时间两者价格分别陷入8,100-8,800美元和3.70-4美元区间,因中国将经济转向软着陆的能力的不确定性令期铜承压.
三个月期锌CMSN3在第一季表现最好,大涨19%,三个月期镍CMNI3本季表现最差,跌5%.
美国商务部周五公布,美国2月个人支出较前月增长0.8%,为7月来最大增幅(预估为增长0.6%).[ID:nSB1465250]数据提振期铜及其他多数金属.
此外,美元指数触及一个月低位,因预期美国更多货币刺激举措令美元扩大跌幅,而欧元区同意防止欧债危机蔓延的措施,扶助欧元表现.
LME铜库存过去六个月一直减少,暗示需求改善,支持铜价.
在上海期货交易所监察的仓库,铜库存在两个半月不断攀升后,过去两周开始减少.
市场静待周末公布的中国PMI数据.路透调查显示,预期3月数据将从2月触及的五个月高位51.0下滑至50.8.
其他金属方面,本月锌价超过铅价,为去年9月以来首次,扭转了两者历来的关系.目前两者价格在接近的水平交投,但分析师预期基本面将再次推动铅价高于锌价.
"我们预期铅价上升.它因为卖空而下跌,但我认为铅价有相当的上行潜力,特别是受供应面支持,"巴克莱资本分析师Gayle Berry说.
三个月期铅CMPB3收升45美元,报2,040美元.三个月期锌CMZN3跌4美元,收报2,001美元.
以下为1936GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 382.30 2.65 +0.70 343.60 11.26
LME期铝 2126.00 -9.00 -0.42 2020.00 5.25
LME期铜 8444.00 94.00 +1.13 7600.00 11.11
LME期铅 2042.00 47.00 +2.36 2035.00 0.34
LME期镍 17825.00 675.00 +3.94 18710.00 -4.73
LME期锡 22750.00 50.00 +0.22 19200.00 18.49
LME期锌 2000.00 -5.00 -0.25 1845.00 8.40
上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02
上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40
上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。