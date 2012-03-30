〔全球金市〕金价受逢低吸纳买盘带动微幅收高,未平仓合约数量下降

* 现货金价第一季势将录得6.5%涨幅

* 黄金未平仓合约降至2009年9月以来首见的低位

* 第一季白银累计上涨16%,为一年来首次录得季度涨幅

路透伦敦/纽约3月30日电---金价周五微幅收高,因美元走软,及在昨日下跌后交易商进行逢低吸纳,另外亦因第一季接近尾声.

黄金第一季势将录得6.6%的涨幅,从第四季的下跌中反弹,表现优于美元指数,第一季美元指数为下跌1.7%.

第一季黄金涨幅远低于其他贵金属.铂金势将上涨近17%,白银升16%.

1815GMT时,现货金XAU=涨0.47%,报每盎司1,668.77美元,第一季末前在10美元的异常狭窄的区间内投交.

美国6月期金GCM2涨幅高于现货金,一度升0.92%,报每盎司1,670.1美元.今日结算价报1,671.9美元,高于周四的1,654.9美元.

RBC Wealth Management资深副总裁George Gero将黄金的微小升势归因于逢低吸纳买盘,因交易商押注第二季伊始大量新资产将流入黄金.

黄金获得支撑,因包括欧元在内的美元指数跌至一个月低点,此前欧洲财长决定将欧债危机防火墙规模提高至大约8,000亿欧元.

市场亦关注期权到期后,未平仓合约大幅降至40.7万口略上方.据George Gero称,这是2009年9月以来最低位,3月初为接近48万口,平均值为43.5至44.5万口.

他将未平仓合约下降归因为艰难展期至6月合约后的结清部位.

相较之下,白银的表现有所改善.第一季白银累计涨16%,是去年第一季以来首次录得季度涨幅.

现货白银XAG=涨0.56%,报32.39美元.

现货铂金XPT=升0.77%,报1,635.49美元,势将录得三年来最大单季涨幅,第一季累计涨17.6%.现货钯金XPD= 升0.74%,至647.73美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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