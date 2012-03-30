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货币新闻 | 2012年 3月 31日 星期六 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.5%,Nasdaq指数下跌0.12%

路透纽约3月30日电---美国股市道琼工业指数和标普500指数周五收升,由近期表现落后的消费必需品及医疗保健板块领涨.美股首季录得逾两年来表现最强劲的一季.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升66.22点,或0.5%,至13,212.04点;标准普尔500指数.SPX收涨5.19点,或0.37%,至1,408.47点.Nasdaq指数.IXIC下滑3.79点,或0.12%,至3,091.57点.

本季,道指升8.1%,标普500指数劲涨12%,Nasdaq指数扬升18.7%.3月,道指涨2%,标普500指数及Nasdaq指数分别升3.1%和4.2%.

本周,道指升1%,标普500指数和Nasdaq指数均上涨0.8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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