〔美股盘后〕团宝网(Groupon)修订第四季业绩后股价急挫10.5%

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
路透纽约3月30日电---团宝网(Groupon)(GRPN.O)股价周五在美股盘后交易中急挫10.5%,此前该公司下修去年第四季业绩,但确认首季财测[nASA03WR5].(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。