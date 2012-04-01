更正:〔美股盘后〕Groupon修订第四季业绩后股价急挫10.5%

东南亚股市：除越南股市外表现温和，关注美联储会议记录

路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。 本周美国五家地区联储的总裁将发表讲话。另外，美联储理事鲍威尔周三将发表讲话，同日美联储还将公布最近一次的联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录。 美联储主席叶伦上周表示，在3月的政策会议上或许需要加息，不过她也表示特朗普执政下经济政策存在明显的不确定性。 “在特朗普的税改计划细节出炉与美联储下月会议之间，我认为投资者正处于‘观望’状态，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix说道。 “还有英国下月启动退欧进程(和)政治风险...所以我猜这些都令投资者保持谨慎交易，”Felix称。 新加坡股市 下跌0.1%，受日常消费类股和工业类股的拖累。 Golden Agri-Resources Ltd 跳水5.9%，吉宝企业 微幅下跌1.1%。 菲律宾股市