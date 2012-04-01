更正:〔美股盘后〕Groupon修订第四季业绩后股价急挫10.5%

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
(更正:删除Groupon的错误译名)
路透纽约3月30日电---Groupon(GRPN.O)股价周五在美股盘后交易中急挫10.5%,此前该公司下修去年第四季业绩,但确认首季财测[nASA03WR5].(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。 本周美国五家地区联储的总裁将发表讲话。另外，美联储理事鲍威尔周三将发表讲话，同日美联储还将公布最近一次的联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录。 美联储主席叶伦上周表示，在3月的政策会议上或许需要加息，不过她也表示特朗普执政下经济政策存在明显的不确定性。 “在特朗普的税改计划细节出炉与美联储下月会议之间，我认为投资者正处于‘观望’状态，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix说道。 “还有英国下月启动退欧进程(和)政治风险...所以我猜这些都令投资者保持谨慎交易，”Felix称。 新加坡股市 下跌0.1%，受日常消费类股和工业类股的拖累。 Golden Agri-Resources Ltd 跳水5.9%，吉宝企业 微幅下跌1.1%。 菲律宾股市