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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 05:08 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,但本季升2%

路透多伦多3月30日电---加元兑美元周五收低,上升动能暂止,因股市上涨被对全球经济成长的担忧盖过,不过资源权值较重的加元兑美元今年首季仍上涨近2%.

周五加元兑多数主要货币下滑,因投资人在第一季结束前再次平衡其组合,卖出加元.

"投资人正选择其他的货币对,它们变动幅度略多一些,"BMO Capital Markets外汇销售部董事总经理Blake Jespersen说.

纽约梅隆银行数据显示,诸如加元,澳元和挪威克朗等较高风险货币被卖出,因汇市投资人在周末前仍保持谨慎态度.

加元/美元CAD=D4收报0.9975加元或1.0025美元,周四收报0.9967加元或1.0033美元.本周加元升0.1%,但3月加元跌0.8%.

不过,今年首季加元兑美元上涨近2%,因欧债危机趋稳及美国经济增强推动股市今年开局强劲.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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