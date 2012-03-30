〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,因西班牙将削减逾270亿欧元预算

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 西班牙预算案将节省约270亿欧元
* 欧元上涨,但仍易受欧债危机忧虑影响
* 欧元/美元第一季创下一年来最大涨幅
路透纽约3月30日电---欧元兑美元和日圆周五上涨,此前西班牙削减预算,令市场预期该国可能将坚守撙节路线,不过美国经济数据好坏不一,抑制了欧元升势.
西班牙提出的预算案,旨在通过削减支出和增加财政收入使2012年节约逾270亿欧元.另外欧元区财长同意提高防火墙规模,以遏制欧债危机.
上述举措已大致被市场所预料到,但欧元仍上涨.
美国经济数据传递了不同的信号,对使主要货币脱离近期区间作用不大.美国中西部企业活动放缓,同时消费者支出增幅高于收入增长.
"许多经济数据互相矛盾,许多消息也是互相矛盾,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称,"目前没有推动货币脱离一个月来区间的诱因."
欧元/美元EUR=涨0.3%,至1.3335美元,欧元/日圆EURJPY=升0.7%,至110.35日圆.
美元/日圆JPY=在平盘上下波动,尾盘涨0.4%,至82.73日圆,日高为82.86日圆,当日低见81.82日圆.
欧元/美元势将创下一年来表现最佳的一季,第一季累计涨2.9%,因欧洲央行第二次注入长期贷款以帮助缓解欧债危机,欧元因而受益.
欧元/日圆和美元/日圆第一季势将创下强劲表现.自日本央行2月增加资产购买规模以来,日圆走势挣扎.这一举措以及日本央行有可能采取更多宽松措施的可能性,使日圆一直处于颓势.
美元/日圆第一季将录得7.6%的涨幅,为2011年第一季以来首次季度上涨,而且是2009年第一季以来最大季度升幅.
欧元/日圆表现甚至更强,第一季累计涨约10.9%,为2000年第四季以来最大季度增幅.
**欧元依然脆弱**
分析师警告称,进入第二季后风险仍存.
路透数据显示,欧元兑瑞郎周五触及9月中以来低点,投资者测试瑞士央行守护欧元下限1.2000瑞郎的决心.
据路透数据,欧元兑瑞郎EURCHF=R低见1.2026瑞郎,为9月14日以来低点.欧元兑瑞郎最新报1.2035瑞郎,跌0.2%.
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示,欧元区内部还有很多引发主权债危机的内在因素,例如区域经济体之间的经济增速仍旧不一致.
"很难真的看多欧元,尽管有相对利好的消息,"他说.
很多分析师预期下季欧元将重启跌势,因担心负债累累的二线国家,且预期西班牙或意大利等大型经济体或需要援助.
"关键的问题是,这些国家在全球市场中的竞争力,"瑞典北欧斯安银行(SEB)汇率策略师Anders Soderberg说."每宣布一套撙节措施,经济就往下跌一点."
第二季的美国数据仍然很关键,包括下周五公布的非农就业数据.
加拿大皇家银行资本市场资深汇率策略师Stewart Hall表示,近来市场对美国经济的乐观情绪可能在未来几周招致失望.
"我们甚至不需要美国数据下跌,只要不改善即可,"他说.(完)
--编译 于春红/梁睿雪;审校 李军
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路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。