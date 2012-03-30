〔美国股市〕受近期表现不佳板块补涨带动大多收高,本季表现亮眼

* 标普及道指录得14年来表现最佳的第一季度

* Nasdaq录得1991年以来最佳开局

* 芝加哥PMI疲软,但消费者信心增强

* 道指升0.5%,标普涨0.4%,Nasdaq跌0.1%

路透纽约3月30日电---美国股市周五大多收高,能源和医保等近来表现不佳的板块领涨,本季则录得两年多来最佳表现.

尽管过去九个交易日中有六个下跌,但标普500股指第一季仍涨12%,为1998年以来最佳开局,季度总体表现是2009年第三季以来最好.标普股指略低于四年高位.

苹果股价跌1.7%,至599.55美元,跌幅影响较大,并限制Nasdaq走势.但苹果股价本季仍暴涨48%,收盘时公司市值已达5,589亿美元.

投资者周五争夺消费者类股,此前数据显示,2月美国消费者支出涨幅为7个月来最大,但个人所得增幅温和.

标普消费必需品类股指数.GSPS周五升0.65%.

标普保健股指数.GSPA周五升0.75%,首季升幅相对较小,为8.4%.

近期受困的能源股也上涨,PHLX石油服务类股指数.OSX大涨1.7%,本季该指数跳升10.1%.

标普科技股指数.GSPT首季上扬21.1%,但今日收低0.36%,在标普10大类股中仅见.

"如果没有真正的坏消息,且美联储向经济挹注资金,市场趋于上涨."纽约Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley表示.

市场普遍认为美联储极度宽松的货币政策是近期股市上涨的推动力之一.

展望后市,Manley表示科技股会继续引领大盘上涨.

道琼工业指数.DJI收升66.22点,或0.5%,至13,212.04点;标准普尔500指数.SPX收涨5.19点,或0.37%,至1,408.47点.Nasdaq指数.IXIC下滑3.79点,或0.12%,至3,091.57点.

但首季成交乏善可陈,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场首季成交均量为68.2亿股,去年首季为79.4亿股.周五成交量约为65亿股.

在首季表现亮丽后,美股投资人下周将关注3月非农就业报告,4月第二周美股业绩期将拉开帷幕.

分析师表示,投资人将关注企业财测,以评估欧洲接近衰退的经济状况以及中国经济放缓对美国企业盈利的影响.企业对油价不断上涨对消费者影响的预期也将受投资人留意.

芝加哥采购经理人指数显示,3月美国中西部制造业活动步幅较预期缓慢,因就业和新订单从上月高水准回落.

汤森路透/密西根大学消费者信心指数显示3月美国消费者信心反弹至逾一年最高水准,因对就业和收入的乐观情绪盖过了汽油价格高涨的影响.

在数周经济数据优于预期后,经济指标显露回软迹象.这一趋势同去年上半年市场高峰时呼应.

美国上市的黑莓机生产商Research in Motion Ltd RIM.TORIMM.O急升7.1%,报14.70美元,此前该公司公布2005年来首次季度亏损.

纽约证交所上涨个股与下跌个股之比约为7:5,Nasdaq市场下跌股和上涨股比超过8:7.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 李军/利棣儿

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