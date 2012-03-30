〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,第一季大涨4.2%

* 美国原油期货第一季升4.2%

* 奥巴马向伊朗原油买家实施制裁迈进一步

* 关注周一美国能源资料协会(EIA)月报

路透纽约3月30日电---原油期货周五小幅上升,因持续担忧伊朗及供应中断,消费者信心改善及美元走软,油价第一季录得4.2%的升幅.

原油期货交投震荡,在奥巴马政府表示全球有足够原油供应可允许各国降低伊朗原油进口后,油价尾盘跳升.

法例要求美国总统奥巴马在3月30日前作出决定,且在之后每六个月再进行决定,价格及非伊朗的原油供应是否足以允许消费国"大幅"降低其从伊朗买入原油.

该法例容许美国,在6月28日后,制裁和伊朗央行进行有关原油交易的外国银行.

油价因供应忧虑而得到支持,欧盟将在7月1日禁止伊朗原油进口.

汤森路透/密西根大学消费者信心调查显示美国3月底消费者信心指数跳升至13个月高位,因对就业和收入的乐观情绪盖过了汽油攀升的影响.