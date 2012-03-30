〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,第一季大涨4.2%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 美国原油期货第一季升4.2%
* 奥巴马向伊朗原油买家实施制裁迈进一步
* 关注周一美国能源资料协会(EIA)月报
路透纽约3月30日电---原油期货周五小幅上升,因持续担忧伊朗及供应中断,消费者信心改善及美元走软,油价第一季录得4.2%的升幅.
原油期货交投震荡,在奥巴马政府表示全球有足够原油供应可允许各国降低伊朗原油进口后,油价尾盘跳升.
法例要求美国总统奥巴马在3月30日前作出决定,且在之后每六个月再进行决定,价格及非伊朗的原油供应是否足以允许消费国"大幅"降低其从伊朗买入原油.
该法例容许美国,在6月28日后,制裁和伊朗央行进行有关原油交易的外国银行.
油价因供应忧虑而得到支持,欧盟将在7月1日禁止伊朗原油进口.
汤森路透/密西根大学消费者信心调查显示美国3月底消费者信心指数跳升至13个月高位,因对就业和收入的乐观情绪盖过了汽油攀升的影响.
美国公布2月个人收入增加0.2%,分析师预估为增长0.4%,而个人支出跳升0.8%,为7月来最大月度升幅.一业内报告显示3月美国中西部制造业成长意外放缓.[US-ECI-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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