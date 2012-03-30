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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 06:00 BJT

〔加拿大股市〕收高,首季表现为一年内最好

路透多伦多3月30日电---加拿大主要股指周五在连跌三日后收高,受商品价格上扬带动,资源股权值较重的加拿大股市录得一年内表现最好的一季.

占大盘指数约四成比重的原材料股和能源股领涨,Potash Corp (POT.TO)收高1.3%,Goldcorp (G.TO)升1.5%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)攀升1.9%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高52.82点,或0.43%,报12,392.18点,10大类股多数收高.

本周大盘指数跌0.6%,但本季上扬3.7%,为去年3月来表现最好的一季.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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