〔加拿大股市〕收高,首季表现为一年内最好

台湾汇市：台币收贬逾1角自21个月高位跌落，午后外资大买汇出口商抛汇

* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将