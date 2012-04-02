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市场报道 | 2012年 4月 2日 星期一 22:40 BJT

〔美国热股〕KKR将以3.06亿美元购买WPX Energy的部分能源资产

路透4月2日电---KKR(KKR.N)表示,将以3.06亿美元收购WPX Energy(WPX.N)包括德克萨斯州和俄克拉荷马州部分地区的一些能源资产,此为这家私募股权公司最新的资产收购案,天然气价格疲弱NGc1以致出价较低.

在周一早盘交易中,WPX Energy股价下降0.61%,至17.90美元.KKR股价涨0.81%,报14.95美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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