〔USDA报告〕3月29日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透4月2日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 03/29/12 03/22/12 03/22/12 03/31/11
初值 修正值 前值
小麦 15,391 15,368 15,358 29,492
燕麦 12 0 0 6
大麦 72 244 244 52
玉米 30,989 24,753 22,216 40,403
高粱 1,969 762 762 2,749
大豆 28,855 25,364 24,913 24,572
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 826,637 997,976
燕麦 446 73
大麦 6,338 5,268
玉米 953,202 1,005,132
高粱 38,934 88,368
大豆 1,012,935 1,300,460
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。