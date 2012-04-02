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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 23:08 BJT

〔USDA报告〕3月29日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月2日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 03/29/12 03/22/12 03/22/12 03/31/11

初值 修正值 前值

小麦 15,391 15,368 15,358 29,492

燕麦 12 0 0 6

大麦 72 244 244 52

玉米 30,989 24,753 22,216 40,403

高粱 1,969 762 762 2,749

大豆 28,855 25,364 24,913 24,572

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 826,637 997,976

燕麦 446 73

大麦 6,338 5,268

玉米 953,202 1,005,132

高粱 38,934 88,368

大豆 1,012,935 1,300,460

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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