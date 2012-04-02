美国各类经济指标总览--2012/4/2

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
美国商务部周一公布,美国2月建筑支出下跌1.1%,预估为增长0.6%,1月修正后为下跌0.8%,前值为下跌0.1%.[ID:nSB1467694]
美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,预估为53.0.2月为52.4.[ID:nEAPA20DL1]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)
非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)
平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)
实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(2月) +0.5(1月修正值)
产能利用率(%) 78.4(2月修正值) 78.4(1月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.9(3月24日当周) 36.4(3月17日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)
个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -1.1(2月) -0.8(1月修正值)
消费者信心 70.2(3月) 71.6(2月修正值)
房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)
建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)
成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)
工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +2.2(2月) -3.6(1月修正值)
供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)
供应管理协会制造业指数 53.4(3月) 52.4(2月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月修正值) 1.2(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 李军;审校 利棣儿
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济