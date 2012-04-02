〔欧洲股市〕第二季开局强劲,因中美制造业数据强劲

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高1.5%,欧洲STOXX 50指数升1%

* 美国制造业数据提振市场人气

* 中国PMI触及11个月高位,矿业股上扬

* 疲弱的欧洲数据令市场承压

路透伦敦4月2日电---欧洲股市周一收升,创下三周来单日最大升幅,主要股指第二季开局强劲,因美国及中国制造业数据良好.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%,报1,085.04点,该指数升穿三个阻力水平收在3月17-29日走势的50%回档位的上方,发出利多技术讯号.

该指数在午后交易中昂步上扬,此前数据显示美国3月制造业增速较预期强劲,[ID:nEAPA20DL1]令投资人对全球最大经济体美国的经济状况感到放心,此前公布的美国经济数据乏善足陈,包括上周的工厂订单数据低于预期.

在美国制造业数据公布前,周日中国数据显示3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位.[ID:nSB1466044]缓和了对全球第二大经济体及最大商品消费者中国经济放缓的担忧.

Stoxx 600基本资源类指数.SXPP升2.3%,在英国上市的Fresnillo (RIO.L),力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)升幅介于3-4%.

"我们认为美国和中国处于周期性复苏,尽管速度将缓慢,但不会突然停止作为经济增长火车头的动力,"Rathbone Brothers高管David Coombs说.

"中国当局管理经济表现出色,所以我们认为对中国的担忧有点过了头."

对欧洲的经济的担忧重现,周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.[ID:nSB1467220]

英国富时100指数.FTSE收高1.85%,报5,874.89点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.58%,至7,056.65点;法国CAC-40指数.FCHI上扬1.14%,至3,462.91点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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