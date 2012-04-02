〔英国债市〕英国公债下滑,受中英PMI数据及其债券标售在即打压

路透伦敦4月2日电---英国公债期货周一下滑,受中国和英国制造业数据强劲,及该国将于周二标售32.5亿英镑10年期公债打压.

6月英国公债期货FGBLM2收低32个跳动点,报114.19,从采购经理人指数(PMI)调查公布之后所及的五日低点113.61反弹.据PMI调查显示,英国3月制造业活动扩张速度为10个月来最快.[ID:nSB1467280]

可比德债日内下降7个跳动点,一度削减稍早跌幅,因有关欧元区危机以及西班牙实现预算目标能力的忧虑犹在.

英债和德债盘初下降,此前中国公布的制造业数据高于预期,但这仍然暗示,自2009年全球危机达到顶峰以来,该国可能迈向最疲弱的一季.

"(英国)PMI数据实际上相当稳健,"摩根士丹利英债策略师Anthony O'Brien称.

他补充道,英债的表现不如德债,部分是因为英国的经济数据强于欧元区.据一项PMI调查显示,3月欧元区制造业为连续第八个月萎缩.[ID:nSB1467220]

分析师表示,票息为4%、2022年到期的英国公债标售在即,也将打压英国公债期货.

4CAST策略师Jo Tomkins称,此次标售的需求应该很好,尽管收益率(殖利率)相对没有吸引力.

Tomkins在一份报告中写道,"若标售能够获得良好支持(投标倍数至少为1.5),市场应会合理反应,但如果外部因素持续上演,那么供应之后的反应可能都是短暂的."

英国公债短暂扩大跌幅超过10个跳动点,因消息称美国上月的制造业成长步伐回温,表明经济正在逐步复苏,尽管其2月建筑支出创七个月来最大跌幅.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内上升1个基点,报2.215%,较可比德债利差扩阔逾1个基点至42个基点.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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