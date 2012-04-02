〔全球金市〕金价受技术性卖盘扶助上涨,欧元/美元反弹亦提供支撑

* 欧元/美元反弹,稍早曾触及一个月低位

* 美国3月汽车销售预计将有强劲表现

路透纽约/伦敦4月2日电---黄金价格周一上扬,受助于技术买盘,随即市场在每盎司1,680美元附近波动,技术性因素、原油与股市上扬提供支撑.

欧元兑美元自稍早跌势反弹也带来支持,之前欧元/美元因欧洲制造业数据疲弱而跌至一个月低位.

1718GMT,现货金上涨XAU=0.7%,报每盎司1,679.09美元.美国4月期金GCv1涨9.20美元,报每盎司1,681.10美元.

今年第一季黄金录得6.6%的涨幅.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)言论令投资者相信利率将会在较长期内保持低位,这令持有黄金的机会成本较低.

迹象显示美国经济好转,给黄金前景带来阴云.较有力度的经济复苏使得美联储考虑推出新一轮政府公债购买,或量化宽松的可能性降低.

"整体宏观情况正在全面改善...因此我认为这带来一些不利因素,同时欧洲银行业危机也稳定下来,所以目前来看,市场对黄金的避险需求降低了."渣打银行分析师Daniel Smith称.

"不过,我们认为(黄金)跌势实际上很有限."他补充道."基本上,我们认为黄金将在未来几个月上扬,因宏观环境的整体流动性改善."

周一数据显示,美国3月制造业数据增长.不过2月建筑支出录得七个月来最高跌幅.

数据公布后美元指数回吐稍早涨幅,对黄金构成支撑.

美国和欧洲股市周一均上涨,但同时油价下挫.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,包括对冲基金和其他大型投机客的基金经理在上周增加对黄金的多头押注,为四周来首次.

现货银劲扬2.8%,报每盎司33.12美元.该金属在2012年第一季打破之前三个季度的跌势,追随黄金上涨并录得16%的涨幅.

现货铂金(白金)涨0.3%,报每盎司1,649.24美元.现货钯金XPD=涨1.7%,报每盎司658.97美元.

由于整体经济改善和新车购买者较易获得汽车金融服务,美国3月汽车销售预计将延续强劲势头.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

/收盘 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1681.20 9.30 0.6% 7.3%

COMEX白银期货 SIK2 33.125 0.641 2.0% 18.7%

COMEX铂金期货 PLN2 1656.50 12.40 0.8% 18.3%

COMEX钯金期货 PAM2 662.50 8.40 1.3% 1.0%

现货金 XAU= 1679.09 11.19 0.7% 7.4%

现货银 XAG= 33.12 0.91 2.8% 19.6%

现货铂金 XPT= 1649.24 4.24 0.3% 18.4%

现货钯金 XPD= 658.97 10.89 1.7% 1.0%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=