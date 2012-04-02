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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因库存紧绌收升,12月合约升幅较小

路透4月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周一收升,续受周五美国农业部(USDA)的季度库存及种植意向报告出炉后多头价差交易带动.

新作12月合约也收升,但升势放缓,因交易商说市场仍对周五USDA报告作反应.该报告显示3月1日美国玉米供应小于预期,今年美国玉米播种面积多于预期.

CBOT-12月玉米收在每蒲式耳5.45美元,升5.49-1/4美分.

5月玉米合约CK2结算价升11美分,报每蒲式耳6.55美元.

7月/12月合约价差为每蒲式耳1.07-1/4美元,7月溢价为六个半月来最高.

路透访问12位分析师的调查显示,在录得历来最和暖的3月份后,美国农户今年播种季的工作进度创下最快纪录,4月1日的玉米播种率超过5%.

交易商说,韩国最大的饲料制造商Nonghyup Feed (NOFI)周二将透过标购买入最多28万吨玉米,分四船货,各载运4.5万-7万吨.

5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.45-1/4美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64-1/2美元.九天RSI为58.

今日CBOT玉米预估成交量为418,817口.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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