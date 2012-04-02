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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 03:30 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,但供应紧张令期棉脱离盘中低点

路透纽约4月2日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周一收低,分析师称因投机性抛盘,但供应紧张继续支撑市场,带动期棉缩减跌幅.

美国农业部上周五预计今年美国棉花种植面积为1,315.5万英亩,高于汤森路透调查预估区间1,274-1,276万英亩.这一利空的报告今日继续发酵,令期棉延续跌势.

ICE指标5月期棉合约CTK2跌0.40美分,报每磅93.12美分,盘中交投区间介于92.05-93.70美分.

新作12月合约CTZ2跌0.25美分,收报90.75美分,从盘中低点89.47美分反弹.

在盘中低点,市场获得来自投资人和基金账户的买盘支撑.

ICE Futures U.S.数据显示,3月30日,期棉未平仓合约在连跌四日后反弹,报192,184口,为2月9日来最高.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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