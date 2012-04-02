〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因上周USDA大豆种植数据低于市场预期

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
路透4月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二天上涨,交易商称上周美国农业部(USDA)2012年大豆种植面积数据低于市场预期,为2012/13作物销售年料出现全球大豆供给紧张定下基调.
新作11月大豆期货SX2因美国种植面积忧虑而录得最高涨幅.该合约触及每蒲式耳13.95-1/2美元的六个半月高位,接近合约高位14.00美元.
近月5月大豆期货Sc1触及14.33-3/4美元,为七个月最高水准.
美国大豆和豆粕新销售的消息也提供支持.USDA确认有12万吨美国大豆销往中国,船期为2011/12年;且有12万吨大豆饼和豆粕销往未知目的地,船期为2012/13年.
全球植物油价格上涨增加支撑.此前马来西亚棕榈油触及逾一年最高水准,因受美国政府报告显示大豆种植面积料小于预期的影响.
巴西分析机构Celeres将该国2011/12年大豆收获量预估从之前的6,980万吨下调至6,790万吨,因南部地区乾旱.
高盛称USDA公布美国大豆播种面积预估低于预期后,该行将上调对CBOT大豆期货的价格预期.高盛将三个月到12个月价格预估从原先的每蒲式耳12.90美元上调至14.30美元.
USDA公布最新一周美国大豆出口检验量为2,885.5万蒲式耳,高于预期的2,000万至2,500万吨区间.
本周美国中西部和大平原地区季节性温度和零星降雨,料将提振2012年小麦、玉米和大豆收获量前景.
CBOT-5月大豆期货SK2收升18美分,报每蒲式耳14.21美元.5月豆粕合约SMK2升2.50美元,报每短吨391.20美元.
5月豆油合约BOK2升1.06美分,收报每磅56.16美分.
今日CBOT预估大豆成交量为330,500口,豆油成交量为115,197口,豆粕成交量为86,101口.
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 655.00 11.00 1.7% 1.3%
CBOT大豆Sc1 1421.00 18.00 1.3% 18.6%
CBOT豆粕SMc1 391.20 2.50 0.6% 26.4%
CBOT豆油BOc1 56.16 1.06 1.9% 7.8%
CBOT小麦Wc1 657.00 -3.75 -0.6% 0.7%
CBOT稻米RRc1 1488.50 12.00 0.8% 1.9%
EU小麦BL2H0 213.00 0.25 0.1% 5.2%
NYMEX原油期货CLc1 105.26 2.24 2.2% 6.5%
道琼工业指数.DJI 13,293 81 0.6% 8.8%
现货金XAU= 1678.91 11.01 0.7% 7.4%
欧元/美元EUR= 1.3333 -0.0024 -0.2% 3.0%
美元指数.DXY 78.8210 -0.1830 -0.2% -1.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 934 0 0.0% -46.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济