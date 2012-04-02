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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因上周USDA大豆种植数据低于市场预期

路透4月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二天上涨,交易商称上周美国农业部(USDA)2012年大豆种植面积数据低于市场预期,为2012/13作物销售年料出现全球大豆供给紧张定下基调.

新作11月大豆期货SX2因美国种植面积忧虑而录得最高涨幅.该合约触及每蒲式耳13.95-1/2美元的六个半月高位,接近合约高位14.00美元.

近月5月大豆期货Sc1触及14.33-3/4美元,为七个月最高水准.

美国大豆和豆粕新销售的消息也提供支持.USDA确认有12万吨美国大豆销往中国,船期为2011/12年;且有12万吨大豆饼和豆粕销往未知目的地,船期为2012/13年.

全球植物油价格上涨增加支撑.此前马来西亚棕榈油触及逾一年最高水准,因受美国政府报告显示大豆种植面积料小于预期的影响.

巴西分析机构Celeres将该国2011/12年大豆收获量预估从之前的6,980万吨下调至6,790万吨,因南部地区乾旱.

高盛称USDA公布美国大豆播种面积预估低于预期后,该行将上调对CBOT大豆期货的价格预期.高盛将三个月到12个月价格预估从原先的每蒲式耳12.90美元上调至14.30美元.

USDA公布最新一周美国大豆出口检验量为2,885.5万蒲式耳,高于预期的2,000万至2,500万吨区间.

本周美国中西部和大平原地区季节性温度和零星降雨,料将提振2012年小麦、玉米和大豆收获量前景.

CBOT-5月大豆期货SK2收升18美分,报每蒲式耳14.21美元.5月豆粕合约SMK2升2.50美元,报每短吨391.20美元.

5月豆油合约BOK2升1.06美分,收报每磅56.16美分.

今日CBOT预估大豆成交量为330,500口,豆油成交量为115,197口,豆粕成交量为86,101口.

以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 655.00 11.00 1.7% 1.3%

CBOT大豆Sc1 1421.00 18.00 1.3% 18.6%

CBOT豆粕SMc1 391.20 2.50 0.6% 26.4%

CBOT豆油BOc1 56.16 1.06 1.9% 7.8%

CBOT小麦Wc1 657.00 -3.75 -0.6% 0.7%

CBOT稻米RRc1 1488.50 12.00 0.8% 1.9%

EU小麦BL2H0 213.00 0.25 0.1% 5.2%

NYMEX原油期货CLc1 105.26 2.24 2.2% 6.5%

道琼工业指数.DJI 13,293 81 0.6% 8.8%

现货金XAU= 1678.91 11.01 0.7% 7.4%

欧元/美元EUR= 1.3333 -0.0024 -0.2% 3.0%

美元指数.DXY 78.8210 -0.1830 -0.2% -1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 934 0 0.0% -46.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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