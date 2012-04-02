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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 04:07 BJT

〔USDA报告〕截至4月1日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿4月2日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 04/01/12 03/25/12 04/01/11 五年均值

冬麦生长状况

- 优 12 -- 7 --

- 良 46 -- 30 --

- 普通 30 -- 31 --

- 差 9 -- 19 --

- 很差 3 -- 13 --

玉米种植率 3 -- 2 2

棉花种植率 7 -- 5 4

稻米种植率 16 -- 15 12

春麦种植率 8 -- 1 2 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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