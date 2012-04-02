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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 04:54 BJT

〔加拿大股市〕录得六周最大单日升幅,受中美数据带动

路透多伦多4月2日电---加拿大主要股指周一普涨,录得近六周来最大单日升幅,此前中美公布强劲的制造业数据,这盖过了进一步迹象显示欧洲经济疲弱的影响.

中国官方采购经理人指数(PMI)触及11个月高位,而美国供应管理协会(ISM)指数显示制造业成长增速,尽管新订单及出口回落.

资源权重的加拿大股指表现优于美股,因尤其是中国较好的消息缓和对全球第二大经济体中国需求前景的担忧.

材料股升1.6%,能源股涨1.2%,金融股升0.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高114.88点,或0.93%,报12,507.06点,录得2月21日来单日最大升幅.10大类股中八项收升,医疗保健及科技股收低.

中国和美国经济报告优于预期,抵销了欧洲数据显示该区制造业连续第八个月萎缩的影响,后者凸显了欧元区经济遇到重重困难.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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