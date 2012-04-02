〔美国股市〕收高,第二季交易迎来开门红

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 能源和材料股引领走势,因美国制造业回温
* Coty竞购雅芳致使后者股价飙涨,创10月以来最高
* 道指升0.4%,标普涨0.7%,Nasdaq涨0.9%
路透纽约4月2日电---美国股市周一收高,第二季交易迎来开门红.标普500指数攀升至四年收盘新高,因美中两国制造业数据扶助支撑经济成长前景.
最近数日公布的一系列经济数据喜忧参半,令股市升势放缓,因投资者将这些数据作为复苏趋于平缓的迹象.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,优于预估.[ID:nEAPA20DL1]同时,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)创11个月高点.
"一些人士担心第一季数据表现强劲,仅是因为这个冬季的天气温和...但ISM指出,这种强势略高于预期,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称,"此外,中国PMI数据缓解了部分硬着陆的担忧."
该数据助力推升能源和基本材料股,因原油和大宗商品价格攀升.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)涨1%至108.30美元.标普材料股指数.GSPM升1.4%,美国铝业(Alcoa)(AA.N)引领道指走高,上升1.5%至10.17美元.
美容企业Coty向雅芳(AVP.N)发出收购要约,报价为每股23.25美元,较上周五收盘价溢价20%.雅芳跳涨17%,报22.70美元.
道琼工业指数.DJI收升52.45点,或0.4%,至13,264.69点;标准普尔500指数.SPX收涨10.43点,或0.74%,至1,418.90点.Nasdaq指数.IXIC上扬28.13点,或0.91%,至3,119.70点.
标准普尔500指数周一录得2008年5月中以来最高收盘位.道指则创下2007年12月31日至今最高收盘点.Nasdaq再度收在2008年末迄今未见水准.
苹果(AAPL.O)劲扬3.2%,报618.63美元,帮助推高Nasdaq指数.家得宝(Home Depot)(HD.N)下跌0.6%,报49.99美元,限制道指升幅.
上周五时,股市录得逾两年来最好的季度表现.能源和医保等近来表现不佳的板块领涨.标普500股指第一季涨12%,为1998年以来最佳开局,季度总体表现是2009年第三季以来最好.[ID:nSB8528453].
周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象.[ID:nSB1467220].
美股将在周五因假日休市,因此本周成交量将较少,而波动性将会增加.尽管当日为假期,但美国政府届时仍将公布3月非农就业报告.鉴于此,投资者可能会在数据公布前对于较大押注态度迟疑.
市场成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量为约64.6亿股,低于去年78.4亿股的日均值.
纽约证交所有约72%的个股收涨.Nasdaq市场有约三分之二的个股收高.(完)
--编译 王翔琼/洪曦;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济