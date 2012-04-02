〔美国股市〕收高,第二季交易迎来开门红

* 能源和材料股引领走势,因美国制造业回温

* Coty竞购雅芳致使后者股价飙涨,创10月以来最高

* 道指升0.4%,标普涨0.7%,Nasdaq涨0.9%

路透纽约4月2日电---美国股市周一收高,第二季交易迎来开门红.标普500指数攀升至四年收盘新高,因美中两国制造业数据扶助支撑经济成长前景.

最近数日公布的一系列经济数据喜忧参半,令股市升势放缓,因投资者将这些数据作为复苏趋于平缓的迹象.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,优于预估.[ID:nEAPA20DL1]同时,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)创11个月高点.

"一些人士担心第一季数据表现强劲,仅是因为这个冬季的天气温和...但ISM指出,这种强势略高于预期,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称,"此外,中国PMI数据缓解了部分硬着陆的担忧."

该数据助力推升能源和基本材料股,因原油和大宗商品价格攀升.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)涨1%至108.30美元.标普材料股指数.GSPM升1.4%,美国铝业(Alcoa)(AA.N)引领道指走高,上升1.5%至10.17美元.

美容企业Coty向雅芳(AVP.N)发出收购要约,报价为每股23.25美元,较上周五收盘价溢价20%.雅芳跳涨17%,报22.70美元.

道琼工业指数.DJI收升52.45点,或0.4%,至13,264.69点;标准普尔500指数.SPX收涨10.43点,或0.74%,至1,418.90点.Nasdaq指数.IXIC上扬28.13点,或0.91%,至3,119.70点.

标准普尔500指数周一录得2008年5月中以来最高收盘位.道指则创下2007年12月31日至今最高收盘点.Nasdaq再度收在2008年末迄今未见水准.

苹果(AAPL.O)劲扬3.2%,报618.63美元,帮助推高Nasdaq指数.家得宝(Home Depot)(HD.N)下跌0.6%,报49.99美元,限制道指升幅.

上周五时,股市录得逾两年来最好的季度表现.能源和医保等近来表现不佳的板块领涨.标普500股指第一季涨12%,为1998年以来最佳开局,季度总体表现是2009年第三季以来最好.[ID:nSB8528453].

周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处于衰退的迹象.[ID:nSB1467220].

美股将在周五因假日休市,因此本周成交量将较少,而波动性将会增加.尽管当日为假期,但美国政府届时仍将公布3月非农就业报告.鉴于此,投资者可能会在数据公布前对于较大押注态度迟疑.

市场成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量为约64.6亿股,低于去年78.4亿股的日均值.

纽约证交所有约72%的个股收涨.Nasdaq市场有约三分之二的个股收高.(完)

--编译 王翔琼/洪曦;审校 李军

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