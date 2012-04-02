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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 05:28 BJT

〔美国股市〕ADR普涨,受中美经济数据带动

路透纽约4月2日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一录得三周最佳表现,在强劲的经济数据公布后,全球投资人涌入股市,为第二季开了个好头.

欧洲企业ADR领涨,尽管数据显示中美两国3月制造业增强,但欧元区连续第八个月萎缩.

欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%,为三周最大单日升幅.

美国上市的法国石油企业道达尔(TOT.N)领涨,升2.4%,报52.36美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.49%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升1.36%.美股标准普尔500指数.SPX.INX收高0.75%.

周一,日股日经225指数.N225收高0.26%,日本企业ADR指数.BKJP升1.24%,亚洲企业ADR指数.BKAS升1.21%.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬1.06%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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