〔美国股市〕ADR普涨,受中美经济数据带动

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透纽约4月2日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一录得三周最佳表现,在强劲的经济数据公布后,全球投资人涌入股市,为第二季开了个好头.
欧洲企业ADR领涨,尽管数据显示中美两国3月制造业增强,但欧元区连续第八个月萎缩.
欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%,为三周最大单日升幅.
美国上市的法国石油企业道达尔(TOT.N)领涨,升2.4%,报52.36美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高1.49%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升1.36%.美股标准普尔500指数.SPX.INX收高0.75%.
周一,日股日经225指数.N225收高0.26%,日本企业ADR指数.BKJP升1.24%,亚洲企业ADR指数.BKAS升1.21%.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬1.06%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。