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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 05:30 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上扬,加拿大央行总裁对经济前景较乐观

路透多伦多4月2日电---加元兑美元周一升至近两周最高水准,因加拿大央行总裁对经济前景的展望较乐观,且中美制造业数据增强.

加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大经济较预期为佳,且来自欧债危机的威胁已经减轻.

卡尼讲话后,加元兑美元触及日高,突破近期狭窄交投区间,触及近两周高位0.9889加元,或1.0111美元.

加元/美元CAD=D4收报0.9903加元或1.0098美元,上周五收报0.9975加元或1.0025美元.

加元兑美元今年迄今升近3%,因欧债危机趋稳,且美国经济复苏稳步展开.(完)

--编译 李军;审校 母红

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