〔加拿大汇市〕加元兑美元上扬,加拿大央行总裁对经济前景较乐观

****主要国家经济指标预测--2月28日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(一) 2350 日本工业生产 1月初值 +0.3% +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.9% +0.6% 2月28日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +0.2% 0000 新西兰NB
路透多伦多4月2日电---加元兑美元周一升至近两周最高水准,因加拿大央行总裁对经济前景的展望较乐观,且中美制造业数据增强.
加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大经济较预期为佳,且来自欧债危机的威胁已经减轻.
卡尼讲话后,加元兑美元触及日高,突破近期狭窄交投区间,触及近两周高位0.9889加元,或1.0111美元.
加元/美元CAD=D4收报0.9903加元或1.0098美元,上周五收报0.9975加元或1.0025美元.
加元兑美元今年迄今升近3%,因欧债危机趋稳,且美国经济复苏稳步展开.(完)
--编译 李军;审校 母红
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(一) 2350 日本工业生产 1月初值 +0.3% +0.7% 一个月预估值 -- +3.0% 两个月预估值 -- +0.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.9% +0.6% 2月28日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +0.2% 0000 新西兰NB
路透多伦多2月27日 - 加拿大主要股指周一创下三周来最低收位，连续第四日下跌，因黄金类股大幅下跌并且权重金融服务类股亦下滑。
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。