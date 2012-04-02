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市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 05:46 BJT

〔标题新闻〕美国1月原油日需求较之前预估上修0.93%,至1,826.8万桶,同比降4.46%--EIA

注: EIA为美国能源资料协会

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