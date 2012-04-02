〔美国债市〕公债价格上涨,因季末卖盘被认为过了头

* 买家回场,公债收复部分在上一季末录得的跌幅

* 美联储在卖短买长操作中买入45.5亿美元2020-2021年到期的公债

路透纽约4月2日电---美国公债价格周一上升,认为周五抛售公债过度的基金经理买入提振公债,且鉴于数据显示美国经济仍温和复苏,投资人对公债收益率(殖利率)会大幅攀升的担忧可能被夸大.

第二季伊始,公债买盘受提振,扳回周五部份失地.今年首季,公债录得2010年第四季来表现最差的一季.

"周五公债在清淡交投中大跌,因报表受到月未和季末的限制.今天公债收复周五许多失地,"RBC Capital Markets公债交易商Dan Mulholland说.

周一良莠不齐的数据也显示美国经济逐步成长,增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克认为成长风险犹在的观点.

贝南克在上周的一系列讲话中强调,为美国经济从深度金融危机中复苏过来宣告成功是言之过早.他警告决策者不能对目前的经济状况感到自满.

这是"这是美联储一场旗帜鲜明的喊低美国利率运动,特别是美联储主席贝南克和纽约联邦储备银行总裁杜德利,"Eaton Vance Management副总裁及投资组合经理Eric Stein说.

周一数据显示美国3月制造业增长,尽管新订单及出口回软.

另一份数据显示2月建筑支出录得七个月来最大跌幅.

10年期公债收益率已经扳回3月中以来的约一半跌幅,当时收益率跳升约40个基点,至2.40%的近五个月高点.

10年期公债US10YT=RR收升5/32,收益率从周五尾盘的2.21%下跌至2.20%.

30年期公债US30YT=RR价格几无变动,收益率报3.34%.

周五美联储公布在4月卖短买长操作(扭转操作,twist operation)中,将较3月份买入较少的长期公债,买入更多七年期公债.该消息公布后,较长期公债表现继续落后.

周一美联储买入45.5亿美元2020-2021年到期的公债,市场向美联储提供142亿美元的公债规模.

周二,美联储将买入最多15亿美元将在2018-2042年到期通膨保值债券.

美联储也计划在周三有两次买入,包括多至20亿美元于2036-2042年到期的公债,及最多达50亿美元于2018-2020年到期的公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+01/32) 0.329

五年期公债US5YT=RR 99-29/32 (+03/32) 1.019

10年期公债US10YT=RR 98-09/32 (+06/32) 2.195

30年期公债US30YT=RR 95-29/32 (持平) 3.343(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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